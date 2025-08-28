Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev na noite desta quinta-feira (28). Autoridades alertaram para um ataque russo com mísseis contra a capital ucraniana.

As explosões iluminaram o céu e formaram uma coluna de fumaça. Um jornalista da AFP ouviu sons que indicavam a presença de drones.

Autoridades locais reportaram danos em três bairros de Kiev, que, segundo o prefeito Vitali Klitschko, foi alvo de "um ataque maciço", que deixou quatro feridos.

O chefe da administração militar da capital ucraniana, Timur Tkatchenko, mencionou no aplicativo Telegram "um ataque balístico russo", que causou, entre outros danos, um incêndio em um jardim de infância e em um prédio residencial.

Cerca de 100 moradores buscaram abrigo no metrô, enquanto acompanhavam as notícias pelo Telegram. Vários deles levaram sacos de dormir.

À 1h GMT, um alerta aéreo vigorava em todo o território ucraniano. Fora da capital, a empresa ferroviária do país também reportou "um ataque maciço" da Rússia, que causou cortes de energia no centro do país e atrasos.

Os ataques na Ucrânia e na Rússia continuaram nos últimos dias, apesar da atividade diplomática intensa para tentar encerrar a guerra, iniciada em 2022.