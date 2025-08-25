Mundo

Oriente Médio

Ataque de Israel contra hospital na Faixa de Gaza deixa ao menos 15 mortos, incluindo jornalistas

Exército israelense afirmou que vai abrir investigação sobre o bombardeio e lamentou "qualquer dano causado a pessoas não envolvidas" na guerra com o Hamas

AFP

Equipe da AFP na Faixa de Gaza e Chloé ROUVEYROLLES-BAZIRE em Jerusalém

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS