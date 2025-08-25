Ataque de Israel contra hospital na Faixa de Gaza deixa ao menos 15 mortos, incluindo jornalistas

Quatro jornalistas que trabalhavam para veículos da imprensa internacional morreram nesta segunda-feira (25) em um ataque israelense contra um hospital no sul da Faixa de Gaza. Segundo a Defesa Civil do território palestino controlado pelo grupo terrorista Hamas, ao menos 15 pessoas morreram.

O alvo foi o hospital Nasser, em Khan Yunis. Além dos jornalistas, também foi confirmada a morte de um membro da Defesa Civil.

A emissora Al Jazeera, do Catar, anunciou que Mohammad Salama, um de seus fotógrafos e cinegrafista, faleceu no local. Há duas semanas quatro repórteres e dois colaboradores da rede morreram em um ataque direcionado das forças israelenses – que acusaram um deles de ser integrante ativo do Hamas.

A agência de notícias canadense-britânica Reuters informou que um dos jornalistas falecidos e um dos feridos integravam sua equipe.

"Estamos consternados com a morte do colaborador da Reuters Hussam al-Masri e pelos ferimentos sofridos por outro de nossos colaboradores, Hatem Khaled, nos ataques israelenses contra o hospital Nasser de Gaza hoje", declarou um porta-voz da agência.

A agência americana Associated Press (AP) afirmou estar "chocada e triste" com a morte de Mariam Dagga, 33 anos, jornalista que colaborava com a empresa desde o início da guerra.

Investigação

O Exército de Israel confirmou um "ataque na área do hospital Nasser", lamentou "qualquer dano causado a pessoas não envolvidas", e afirmou que "não tem jornalistas como alvos". As forças israelenses também anunciaram a abertura de uma investigação sobre o bombardeio.

"Mais cedo, tropas do Exército israelense efetuaram um ataque na área do hospital Nasser em Khan Yunis. O comandante do Estado-Maior ordenou que uma investigação preliminar aconteça o mais rápido possível possível", afirmou o Exército em um comunicado.

Quase 200 jornalistas mortos

O sindicato de jornalistas palestinos também informou a morte de quatro repórteres, citando os três nomes mencionados anteriormente, além de Moaz Abu Taha. Segundo um jornalista da AFP em Gaza, Abu Taha trabalhava para veículos de comunicação palestinos e internacionais.

Antes do anúncio das mortes nesta segunda-feira, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) e a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) contabilizaram quase 200 profissionais da imprensa mortos desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Bassal também mencionou a morte de um trabalhador da área da saúde nos ataques desta segunda-feira. Várias pessoas feridas, algumas cobertas de sangue, foram sendo atendidas no hospital após os ataques, segundo um fotógrafo da AFP.

Guerra