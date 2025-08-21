Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Um ataque com explosivos perto de uma base aérea de Cali deixou cinco mortos e 36 feridos, em meio à pior onda de violência da última década na Colômbia, segundo um balanço da prefeitura.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, casas destruídas, pessoas feridas no chão e gente que fugiu desesperada em meio ao som de alarmes e gritos.

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos.

As autoridades ainda não atribuíram o ataque a nenhuma organização na região, onde operam dissidentes da guerrilha das Farc que rejeitaram o acordo de paz de 2016.

"Ouvimos o barulho estrondoso da explosão (...) Depois não foi possível passar, não foi possível ver nada, nada, porque há muitos feridos, há muitas casas que foram danificadas em frente à base", disse à AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 anos, diretor de uma escola vizinha que teve que ser evacuada.

"As crianças do turno da tarde tiveram que ser entregues aos pais que vieram buscá-las, devido ao susto", acrescentou.

A terceira maior cidade do país, a mais importante da região do Pacífico, sofre uma ofensiva de guerrilhas e grupos narcotraficantes que disputam o lucrativo negócio da cocaína que é enviada para os Estados Unidos e Europa.

A explosão "aqui na fábrica quebrou vidros e houve danos materiais. Felizmente, não houve pessoas falecidas em nossa área de produção", disse à AFP Alexis Atizábal, fabricante de uniformes para a Força Aérea, em uma loja militar próxima à rua do atentado.

No início de julho, houve vários ataques com explosivos e drones em Cali e arredores, em uma jornada sangrenta que deixou sete mortos e terror entre os moradores.

O presidente de esquerda Gustavo Petro tentou negociar a paz com todas as organizações ilegais, mas a maioria desses processos está paralisada.

O acordo de paz que desarmou a maior parte das Farc desde 2016 trouxe um período de tranquilidade ao país, mas depois os grupos se fortaleceram e voltaram a atacar nas áreas deixadas pelos rebeldes e não ocupadas pelo Estado, segundo especialistas.