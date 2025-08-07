Ataque às Torres Gêmeas: restos mortais de três vítimas do 11 de Setembro são identificados quase 25 anos depois do atentado

Com as novas confirmações, 1.653 pessoas já foram identificadas entre os 2.753 mortos em Nova York. HENNY RAY ABRAMS / AFP

Quase 25 anos depois de 11 de setembro de 2001, três vítimas do ataque ao World Trade Center, em Nova York, foram identificadas por meio de exames de DNA de alta precisão. A atualização foi divulgada nesta quinta-feira (7) pelo prefeito Eric Adams e pelo legista-chefe da cidade, Jason Graham, conforme informou O Globo.

Entre os identificados estão Ryan Fitzgerald, 26 anos, que trabalhava como corretor no 94º andar de uma das torres, e Barbara Keating, de 72, passageira do voo 11 da American Airlines — uma das aeronaves usadas no atentado. A terceira vítima, uma mulher, teve o nome preservado a pedido da família.

— A dor de perder um ente querido nos ataques terroristas de 11 de setembro ecoa através das décadas, mas com essas três novas identificações, damos um passo à frente para confortar os familiares que ainda sofrem com aquele dia — afirmou o prefeito de Nova York, que era policial na cidade durante o atentado.

Com as novas confirmações, chega a 1.653 o número de pessoas oficialmente reconhecidas entre os 2.753 mortos no ataque em Nova York. Os restos mortais das vítimas foram encontrados entre os escombros do World Trade Center e passaram por processos contínuos de análise genética ao longo dos anos.

Segundo o Gabinete do Médico Legista-Chefe, esse é o processo de identificação mais longo e tecnicamente complexo já realizado nos Estados Unidos. Através de técnicas modernas de sequenciamento genético, os especialistas têm conseguido extrair perfis mesmo de fragmentos ósseos extremamente danificados pelo tempo, calor e impacto.