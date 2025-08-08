Astronauta americano Jim Lovell, comandante da Apollo 13, morre aos 97 anos

O astronauta americano Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13, que quase acabou em tragédia em 1970, após uma explosão durante o voo, faleceu aos 97 anos, anunciou a Nasa nesta sexta-feira (8).

Lovell, que foi interpretado pelo ator Tom Hanks no filme "Apollo 13", de 1995, nunca pisou na superfície da Lua, mas foi considerado um dos grandes nomes do programa americano de exploração lunar.

"A Nasa envia suas condolências para a família do capitão Jim Lovell, cuja vida e trabalho inspiraram milhões de pessoas ao longo de décadas", reagiu a agência espacial americana em um comunicado, acrescentando que o astronauta morreu na quinta-feira em um subúrbio de Chicago.

Lançada em 11 de abril de 1970 - nove meses depois de Neil Armstrong se tornar a primeira pessoa a caminhar na Lua - a Apollo 13 visava realizar o terceiro pouso lunar da humanidade.

Contudo, um tanque de oxigênio explodiu a caminho do satélite natural da Terra.

A tragédia levou Jack Swigert, companheiro de missão de Lovell, a dizer a frase que se tornaria célebre "Houston, tivemos um problema" (Houston, we've had a problem), ao controle da missão no Texas.

De acordo com a Nasa, Lovell repetiu a frase logo depois.

Uma caótica odisseia espacial se seguiu, acompanhada com atenção nos Estados Unidos, que temiam perder seus primeiros astronautas no espaço.

Mas sob a liderança de Lovell, apelidado de "Jim, o sorridente" (Smilin' Jim) por seus colegas astronautas, a tripulação conseguiu voltar em segurança para a Terra, o que lhe rendeu aplausos generalizados.

"A personalidade e a coragem inabalável [de Lovell] ajudaram nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma tragédia em potencial em um sucesso com o qual aprendemos muito", informou a Nasa.

Lovell também foi um dos três astronautas que se tornaram as primeiras pessoas a orbitar a Lua na missão Apollo 8, em 1968, abrindo o caminho para um pouso no satélite, acrescentou a Nasa.