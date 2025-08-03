Assange participa de manifestação pró-Palestina em Sydney

Dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina, entre eles o fundador do WikiLeaks Julian Assange, caminharam neste domingo (3) na ponte do porto de Sydney em um protesto que paralisou o local emblemático.

Assange, que retornou à Austrália no ano passado depois de ser libertado de uma prisão britânica, foi fotografado ao lado de sua família e do ex-ministro das Relações Exteriores da Austrália Bob Carr.

A polícia mobilizou centenas de agentes adicionais em Sydney para acompanhar a manifestação.

A senadora de esquerda Mehreen Faruqi disse aos presentes reunidos no Lang Park, no centro de Sydney, que a mobilização "faria história" e pediu "as sanções mais severas contra Israel", ao acusar as forças do país de "massacrar" os moradores de Gaza.

Assange, que recuperou sua liberdade após um acordo com o governo dos Estados Unidos que tentava processá-lo por publicar informações diplomáticas e militares secretas, não discursou para a multidão nem falou com a imprensa.

Israel enfrenta uma crescente pressão internacional para encerrar as operações de retaliação em Gaza, que mataram mais de 60.000 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza considerados confiáveis pela ONU.

O conflito foi desencadeado pelo ataque do grupo palestino islamista Hamas contra Israel em 2023, que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.