Mundo

Esquema
Notícia

Argentina investiga círculo próximo a Milei por corrupção em benefícios

A investigação começou após gravações de áudio vazadas para a mídia local supostamente mostrarem o advogado pessoal do presidente Milei descrevendo um esquema de propina 

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS