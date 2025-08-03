Arábia Saudita executa oito pessoas em apenas um dia

A Arábia Saudita executou oito pessoas em apenas um dia, informou a imprensa estatal, em um cenário de aumento na aplicação da pena de morte no país do Golfo em casos relacionados com tráfico de drogas.

A agência de imprensa saudita (SPA) informou que quatro somalis e três etíopes foram executados no sábado (2) na região de Najran (sul) por "contrabando de haxixe".

Um saudita foi executado pelo assassinato de sua mãe, segundo a SPA.

Desde o início do ano, a Arábia Saudita executou 230 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais. A maioria - 154 pessoas - foi condenada por acusações relacionadas às drogas.

O ritmo de execuções pode levar o país a superar o recorde do ano passado, de 338 penas capitais aplicadas.

Os analistas vinculam os números à guerra contra as drogas iniciada em 2023. Muitos detidos do período estão sendo executados agora, após a conclusão de seus julgamentos e condenações.

A Arábia Saudita retomou as execuções por delitos relacionados com as drogas em 2022, após suspender por três anos a aplicação da pena de morte em casos de narcóticos.

O país executou 19 pessoas em 2022, duas em 2023 e 117 em 2024 por crimes relacionados às drogas, segundo o levantamento da AFP.

As autoridades sauditas insistem que a pena de morte é necessária para manter a ordem pública e que a medida é aplicada após a tramitação de todos os recursos de apelação.