Apesar da pressão internacional, Netanyahu reafirma plano de avanço militar em Gaza

Em meio à crescente pressão internacional, que inclui governos europeus, países árabes e muçulmanos, além de familiares de reféns israelenses, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou neste domingo (10) que vai prosseguir com seu plano de expandir a guerra e avançar sobre a Cidade de Gaza. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Para o premiê, a recusa do Hamas em se render torna inevitável a ofensiva, mesmo diante das críticas generalizadas da comunidade internacional, com exceção de seu maior aliado, os Estados Unidos sob Donald Trump.

— Dada a recusa do Hamas de abaixar as armas, Israel não tem outra alternativa a não ser terminar o trabalho e derrotar o Hamas — disse Netanyahu em entrevista coletiva, ressaltando que a facção ainda teria “milhares de terroristas armados”.

Segundo ele, o objetivo não seria ocupar Gaza, mas “libertá-la do terrorismo do Hamas”.

O anúncio, que inclui a ocupação temporária da Cidade de Gaza e ações contra o campo de refugiados no centro do território, provocou reação imediata de ONGs e ativistas de direitos humanos, que já acusam Israel de cometer genocídio ao longo dos 22 meses de conflito — o que o governo israelense nega.

Netanyahu insiste que essa é a forma mais eficaz de encerrar a guerra e, posteriormente, transferir o controle do território a um órgão civil não israelense, embora sem aceitar a volta da Autoridade Palestina à Faixa.

Críticas à Israel

As críticas se intensificam diante das restrições à ajuda humanitária. No mesmo dia, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que cinco pessoas morreram de fome, elevando para 217 o total de mortes por desnutrição desde o início da guerra, incluindo 100 crianças.

Apesar disso, o premiê evitou, a princípio, reconhecer a existência de fome generalizada, atribuindo a “privação” a ações do Hamas e à Organização das Nações Unidas (ONU), que, segundo ele, se recusaria a entregar suprimentos.

Israel afirma permitir a entrada de cerca de 140 caminhões de ajuda por dia, volume muito abaixo do que as agências humanitárias consideram necessário para os mais de 2 milhões de habitantes.

Netanyahu também se defendeu das críticas sobre a falta de transparência e disse ter orientado o Exército a facilitar o acesso de jornalistas estrangeiros a Gaza. Até agora, visitas de imprensa ao território só ocorreram sob escolta militar e com foco em túneis atribuídos ao Hamas.

A intenção de seguir com o plano não desagrada apenas à comunidade internacional e organizações humanitárias, mas também a parte da população israelense. Familiares de reféns consideram que a nova ofensiva colocará seus parentes em risco de morte.

Divergências internas

Reportagens veiculadas pela imprensa israelense indicam divergências internas entre Netanyahu e o chefe do exército, Eyal Zamir, que vê a estratégia como um perigo direto para os sequestrados. O Hamas também advertiu que a operação resultaria no “sacrifício” dos reféns. O premiê disse estar discutindo “maneiras criativas” de libertá-los, porém, sem dar detalhes.

A pressão sobre Netanyahu também cresce no cenário diplomático, com países como Reino Unido e França acenando para o reconhecimento do Estado palestino.

O líder israelense rejeitou a ideia, afirmando que “os palestinos não querem criar um Estado, querem destruir um Estado — o Estado judeu”.

Internamente, o plano recebe ataques da extrema direita, que cobra uma ofensiva total para ocupar toda a Faixa de Gaza e promover a colonização, e também da oposição, que critica o custo humano e militar da mobilização de centenas de milhares de reservistas.