Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

Pelo menos 34 pessoas morreram nas violentas avalanches de lama provocadas pelas chuvas torrenciais que caíram nesta quinta-feira (14) sobre um vilarejo no Himalaia, na parte da Caxemira administrada pela Índia, informou à AFP um funcionário do governo local.

Esta é a segunda grande catástrofe causada por inundações na Índia durante o mês de agosto.

"Recuperamos 34 corpos e resgatamos 35 feridos", declarou o comissário do distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. "É possível que mais corpos sejam encontrados", acrescentou.

As equipes de resgate podem ter dificuldades para chegar à região. As estradas estão danificadas devido a vários dias de fortes tempestades.

A zona fica a mais de 200 quilômetros por estrada da principal cidade da região, Srinagar.

"Será prestada toda a ajuda necessária às pessoas que precisarem", declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em 5 de agosto, enchentes devastaram a cidade himalaia de Dharali, no estado indiano de Uttarakhand, e a cobriram de lama.

O balanço da catástrofe provavelmente supera 70 mortes, mas o número ainda não foi confirmado.

Inundações e deslizamentos de terra são frequentes durante a estação das monções, de junho a setembro, mas especialistas apontam que as mudanças climáticas, juntamente com um desenvolvimento mal planejado, aumentam sua frequência e gravidade.