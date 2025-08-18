António Costa anuncia reunião do Conselho Europeu para balanço de encontro sobre Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta segunda-feira, 18, que convocou uma videoconferência dos membros do Conselho para terça-feira, 19, às 8h (pelo horário de Brasília) para um balanço das reuniões em Washington sobre a Ucrânia ocorridas nesta segunda. Em sua conta na rede social X, Costa afirmou ainda que juntamente com os Estados Unidos, a União Europeia continuará trabalhando em prol de uma paz duradoura que salvaguarde os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa.