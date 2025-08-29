Alemanha supera 3 milhões de desempregados em agosto, um recorde desde 2015

A Alemanha ultrapassou em agosto a barreira dos três milhões de desempregados, um número sem precedentes desde fevereiro de 2015, evidenciando o impacto da conjuntura econômica desfavorável no mercado de trabalho, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.

"Em agosto aconteceu o que esperávamos: devido às férias de verão, o número de desempregados ultrapassou a barreira dos três milhões", declarou a presidente da agência nacional de empregos, Andrea Nahles, em comunicado.

Em dados brutos, um total de 3,03 milhões de pessoas estão desempregadas na maior economia europeia, 46 mil a mais em um mês e mais de 153 mil em um ano.

Contudo, a taxa de desemprego, calculada com base em dados ajustados às variações sazonais, permaneceu estável em 6,3%.

A última vez que o país ultrapassou os três milhões de desempregados em agosto foi em 2010, segundo os arquivos da agência.

"O mercado de trabalho continua marcado pela crise econômica dos últimos anos", afirmou Nahles, no momento em que as empresas revisam para baixo seus planos de contratação.

Embora alguns setores, como a saúde e o setor público, "continuem registrando um crescimento significativo do emprego", a contração "persiste na indústria manufatureira e no trabalho temporário", explicou em uma entrevista coletiva.

O presidente da confederação patronal (BDA), Rainer Dulger, expressou em comunicado que os três milhões de desempregados são sobretudo "uma constatação do fracasso da recusa em adotar reformas nos últimos anos". Na sua visão, o país necessita de um verdadeiro "outono de reformas".

Após assumir o poder em maio, o governo de coalizão liderado pelo conservador Friedrich Merz deve apresentar nos próximos meses as reformas prometidas, especialmente fiscais e sociais, com a meta de reativar uma economia em declínio.