Adolescente condenado a um ano de prisão no Reino Unido por torturar e matar gatos

Um jovem de 17 anos foi condenado a um ano de prisão, nesta segunda-feira (4) por torturar e matar dois gatos pequenos, que foram encontrados com as vísceras de fora em uma região de floresta do noroeste de Londres.

São "sem dúvida as infrações cometidas contra animais mais horríveis que vi neste tribunal", comentou a juíza que condenou o jovem.

O tribunal londrino de Highbury ainda deve se pronunciar sobre a pena de seu cúmplice, uma jovem de 17 anos.

Os gatinhos mortos foram encontrados por um pedestre em 3 de maio em Ruislip, subúrbio de Londres.

Um deles estava pendurado em uma árvore com uma corda, completamente destripado, com os olhos arregalados e o outro no chão amarrado com cordas.

Pedaços de carne e pele parecem ter sido queimados. Facas, tesouras e maçaricos foram encontrados no local.

Os investigadores encontraram textos no telefone do jovem onde expressava seu desejo de cometer um assassinato.

"Queria de verdade matar alguém. Pesquisei todos os dias para saber como escapar da Justiça depois de cometer um assassinato", escreveu.

"Matei dois gatos para reduzir meus impulsos. Despelei, estrangulei e esfaqueei os gatos".

A juíza Hina Rai destacou que esses atos foram "claramente premeditados".

A organização britânica de proteção de animais RSPCA indicou que registrou 1.726 acusações de atos de crueldade contra gatos em 2022.