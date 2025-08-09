Adolescente abre fogo na Times Square e deixa três feridos

Incidente ocorreu por volta das 1h20min no horário local. X: @viralnewsNY / Reprodução

Um adolescente de 17 anos abriu fogo e feriu três pessoas neste sábado (9) na Times Square, em Nova York, informou a polícia da cidade. O incidente ocorreu por volta da 1h20min no horário local (3h20min em Brasília), após uma discussão, segundo um porta-voz da polícia.

Entre os feridos estão um jovem de 18 anos, alvejado de raspão no pescoço. Um homem de 19 anos e outro de 65 foram atingidos nas pernas. As três vítimas foram levadas ao Hospital Bellevue, em Nova York. O estado de saúde do trio é considerado estável.

— O agressor foi detido pela polícia e uma arma de fogo foi apreendida — disse o porta-voz.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma multidão em pânico, embora a AFP não tenha conseguido confirmar sua autenticidade.