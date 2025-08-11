Ação judicial de Rumble e Trump Media contra Moraes trava por falta de intimação

Alexandre de Moraes não teria sido encontrado para ser intimado pela Justiça americana. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A ação movida por Rumble e Trump Media — empresa de Donald Trump — contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes está há um mês sem movimentos na Justiça dos Estados Unidos. Isso porque o judiciário norte-americano ainda não intimou o magistrado brasileiro.

Conforme o jornal O Globo, ambas as empresas acionaram a Justiça federal na Flórida a fim de derrubar decisões de Moraes que ordenaram que as plataformas desativassem perfis de aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo ganhou o apoio de outras empresas, que solicitaram investigação contra Moraes baseada na Lei Magnitsky — aplicada a ele no fim de julho.

As empresas Trump Media e Rumble protocolaram pedido de intimação do ministro em 8 de julho, com citação de um enderenço no Jardim Europa, em São Paulo (SP). No entanto, segundo o jornal, o magistrado não foi intimado oficialmente pela Justiça dos Estados Unidos até o momento, pois não teria sido encontrado. Com isso, a juíza Mary S. Scriven barrou novas movimentações no processo.

O Rumble afirma que prossegue na ação, "insistindo, por todos os meios legais, convidando Moraes a se manifestar no caso", diz nota enviada ao O Globo. O magistrado brasileiro não tem advogado apontado para representá-lo no caso e não se manifestou sobre o assunto.

Entenda o processo

Em fevereiro deste ano, Rumble e Trump Media ingressaram na Justiça federal na Flórida contra Alexandre de Moraes. As empresas buscam barrar ordens do magistrado que afetam ambas as plataformas.

As empresas argumentam que as ordens de Moraes contra elas violam a soberania norte-americana, a constituição e as leis dos Estados Unidos. O magistrado ordenou a suspensão do Rumble no Brasil em fevereiro, após o descumprimento de ordens judiciais para que perfis de apoiadores de Bolsonaro fossem removidos da plataforma.