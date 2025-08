Zelensky pressiona para 'mudança de regime' na Rússia após bombardeio mortal em Kiev

Zelensky chamou os bombardeios de "assassinatos exemplares" e afirmou acreditar ser possível pressionar a Rússia a encerrar a guerra, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão em larga escala das tropas de Moscou.

"Acredito que é possível pressionar a Rússia a encerrar esta guerra. Ela a começou e é possível forçá-la a encerrá-la", disse Zelensky em um discurso online durante uma conferência na Finlândia em comemoração ao 50º aniversário da Conferência de Helsinque, que aliviou as tensões durante a Guerra Fria.

Zelensky pediu que os ativos russos fossem congelados e usados contra Moscou, após uma série de bombardeios russos que deixaram pelo menos sete mortos, incluindo uma criança, e 52 feridos, de acordo com as autoridades ucranianas.

O ataque com drones e mísseis atingiu 27 posições em Kiev nesta madrugada e deixou quase 50 feridos.

Jornalistas da AFP presentes no local viram prédios residenciais em ruínas, carros carbonizados e bombeiros tentando apagar os restos de um incêndio, enquanto as equipes de resgate procuravam sobreviventes nos escombros.

"É hora de aplicar uma pressão máxima sobre Moscou", declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, "tem sido muito generoso e muito paciente" com o presidente russo, Vladimir Putin.

Um porta-voz militar de uma unidade ucraniana destacada na área negou rapidamente que as forças russas tenham o controle de Chasiv Yar, uma cidade na região de Donetsk, onde combates intensos ocorrem há meses.

"Sempre aconselho a não considerar o Ministério da Defesa russo como fonte de informação. Eles simplesmente mentem de forma sistemática, e o simples fato de nos pedirem sempre para comentar suas mentiras mais recentes é um erro", disse Viktor Tregubov, porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Forças em Khortitsia.

Se a alegação da Rússia for confirmada, as tropas de Moscou ganharão uma posição estratégica no topo de uma colina, após meses de progresso lento, mas constante.