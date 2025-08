Wall Street fecha sem tendência com pouco entusiasmo por acordo EUA-UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, delinearam no domingo, na Escócia, um acordo segundo o qual as importações oriundas da União Europeia serão tributadas nos EUA com uma alíquota de 15%, frente aos 30% com os quais Washington havia ameaçado caso não fosse alcançado um pacto.