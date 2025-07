Wall Street fecha com resultados mistos, entre tarifas e dados de inflação

As ações "recuaram devido a novas preocupações sobre as tarifas", comentou em nota Jose Torres, da corretora Interactive Brokers.

O presidente Donald Trump anunciou hoje que chegou a um acordo comercial com a Indonésia, o que poderia permitir que este país do Sudeste Asiático evite a imposição de tarifas acima do piso de 10% decidido por Washington.

As mudanças de direção do governo Trump em matéria comercial têm sido "bastante caóticas", resumiu Art Hogan, da firma B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

"Os mercados estão desestabilizados pelas medidas comerciais de Trump, com mais notícias negativas do que positivas ultimamente", acrescentou o analista.

Embora o dado esteja em linha com as expectativas dos analistas, este é o segundo mês consecutivo de aumento, quando, anteriormente, a elevação anual de preços parecia se aproximar da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

"O informe é melhor do que esperávamos, mas não o suficiente para dissipar o temor de que as tarifas gerem um aumento da inflação", explicaram em nota os analistas da Briefing.com.

No mercado de ações, o destaque ficou com a gigante de semicondutores Nvidia, que fechou em alta de 4,04% (US$ 170,70) e impulsionou o índice Nasdaq, após o anúncio desta terça de que retomará as vendas à China de um modelo avançado de chip para inteligência artificial (IA).