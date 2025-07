Vulcão na Islândia entra em erupção pela nona vez desde o final de 2023

Um vulcão na Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção, nesta quarta-feira (16), pela nona vez desde o final de 2023, anunciaram as autoridades.

Imagens de vídeo ao vivo mostram lava escapando de uma fissura no solo. A erupção começou pouco antes de 01h (no horário de Brasília), informou o Escritório Meteorológico da Islândia.

Os habitantes da península de Reykjanes foram solicitados a permanecer em suas casas devido à poluição do ar.

A maioria dos 4 mil habitantes de Grindavik foi retirada no final de 2023, pouco antes da primeira erupção vulcânica na região.Desde então, quase todas as casas foram vendidas ao Estado e a uma grande parte dos residentes foi embora.

Em 2010, uma erupção vulcânica em outra região da Islândia causou um caos no transporte mundial, já que as cinzas lançadas na atmosfera obrigaram o fechamento do espaço aéreo na Europa.