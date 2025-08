Vulcão entra em erupção na Rússia horas após terremoto de magnitude 8,8

Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências / Divulgação

O vulcão Kliuchevskoi, localizado no extremo oriente da Rússia, entrou em erupção nesta quarta-feira (30), horas depois do terremoto que provocou evacuações e um tsunami na costa do Pacífico, informou o Serviço Geofísico da Rússia.

"O Kliuchevskoi está em erupção neste momento", afirmou o serviço no Telegram, onde foram publicadas fotos de uma chama laranja no topo do vulcão.

"Observa-se lava incandescente descendo pela encosta oeste. Um potente brilho acima do vulcão e explosões", acrescentou o órgão, que não informou a ocorrência de danos.

O Serviço Geofísico russo não relacionou o forte tremor ocorrido frente às costas da Kamchatka com a erupção do Kliuchevskoi.

Kliuchevskoi

Com seus 4.750 metros, o Kliuchevskoi é o vulcão mais alto da Eurásia e, entre os ativos no mundo, um dos maiores. Ele faz parte do grupo de vulcões ativos existentes na península de Kamchatka, um território praticamente desabitado.