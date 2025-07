Vulcão entra em erupção na Indonésia pela segunda vez em menos de um mês; veja vídeo

Um vulcão, localizado no monte Lewotobi Laki-Laki, Ilha de Flores , na Indonésia, entrou em erupção pela segunda vez em menos de um mês . Segundo a agência de vulcanologia nacional, o fenômeno se iniciou às 11h05min desta segunda-feira (7) no horário local (0h05min de Brasília),

"Ocorreu uma erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki (...) com a altura da coluna de cinzas observada atingindo aproximadamente 18 mil metros acima do cume", afirmou a agência em um comunicado.