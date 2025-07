Voo para os EUA tem alarme falso de bomba após mensagem de 'descanse em paz' em celular

Um voo da American Airlines que saiu de San Juan, capital de Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, precisou fazer um retorno de emergência ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, após um alarme falso de bomba.

O jornal porto-riquenho Primera Hora informou que uma mulher viu uma mensagem de texto que dizia "RIP" (abreviação em inglês para a expressão "rest in peace", que significa "descanse em paz" em português) no celular do passageiro que estava sentado ao seu lado. Ela acreditou que se tratava de uma ameaça ao voo e acionou uma comissária de bordo.