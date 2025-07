Voluntários encontram dezenas de sacos com restos humanos no México

Um coletivo de busca por desaparecidos relatou nesta quarta-feira (9) a descoberta de dezenas de sacos com restos humanos em um terreno no estado de Jalisco, no oeste do México. O achado se soma a outra descoberta feita na semana passada.

Segundo o grupo Guerreros Buscadores, nos últimos dias foram encontradas 42 bolsas com restos, que se somam às 12 localizadas anteriormente, sem que se saiba, por ora, a quantos corpos pertencem.

Os achados ocorreram em Zapopan, em Jalisco, o estado mexicano com o maior número de pessoas desaparecidas, com quase 15.700 dos 120 mil registros totais. Essa região é considerada o centro de operações do cartel de drogas Jalisco Nova Geração.

"Hoje seguimos trabalhando e já são mais oito bolsas", totalizando 54, detalhou a líder do Guerreros Buscadores, Indira Navarro, nas redes sociais do coletivo.

Os restos humanos estavam enterrados em um conjunto habitacional em construção, onde, em fevereiro, também foram descobertas dezenas de bolsas com restos de 37 pessoas, segundo um relatório preliminar da promotoria local.

Consultado pela AFP, o Ministério Público não quis confirmar nem desmentir o balanço fornecido pelo Guerreros Buscadores, pois os trabalhos forenses ainda estão em andamento.

A atuação do Guerreros Buscadores levou, em março, à descoberta de um centro de treinamento do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) em uma propriedade no município de Teuchitlán.

No local foram encontrados pequenos fragmentos de ossos e uma grande quantidade de roupas pertencentes a pessoas recrutadas pelo grupo criminoso, em alguns casos, à força.

Na terça-feira, um tribunal condenou a 141 anos de prisão dez pistoleiros do cartel que haviam sido detidos nessa fazenda em setembro de 2024. Eles foram considerados culpados por homicídio e desaparecimento de pessoas.