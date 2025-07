"Vocês não sabem o que estou sentindo por dentro", diz pai de Juliana Marins no velório

Juliana Marins morreu aos 26 anos na Indonésia. O corpo é velado em Niterói, sua cidade natal. Instagram / Reprodução

O velório de Juliana Marins começou por volta das 10h desta sexta-feira (4) no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói, sua cidade natal. Até as 12h, a cerimônia será aberta ao público. Em seguida, entre 12h30min e 15h, ficará restrita à participação de familiares e amigos.

De acordo com o g1, a família chegou por volta das 10h20min ao local. O pai da jovem, Manoel Marins, conversou com os repórteres no local.

— Vocês não sabem o que estou sentindo por dentro — disse, emocionado.

A família havia informado anteriormente que Juliana seria cremada e conseguiram autorização para isso por meio da Defensoria Pública. Porém, na manhã desta sexta-feira, o pai da publicitária afirmou que eles haviam desistido da cremação.

— Pedimos ao juiz, por meio da Defensoria Pública, para que a Juliana pudesse ser cremada. Mas o juiz tinha dito não pois é uma morte suspeita, talvez, não sei se o termo é esse. Então ela teria que ser enterrada caso precisasse fazer uma exumação futura — relatou.

Ele afirmou ainda ter sido surpreendido pela autorização da cremação na manhã desta sexta:

— Mas já tínhamos decidido mesmo pelo sepultamento. Então ela vai ser sepultada.

Autópsia no Brasil

Na quarta-feira (2), foi realizada uma nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Rio de Janeiro (RJ), a partir de pedido da Defensoria Pública da União à Justiça federal. Em seguida, o corpo foi liberado para a família tratar do sepultamento.

Relembre

Juliana Marins fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, em 21 de junho, quando caiu no desnível formado pela cratera do vulcão. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, quatro dias depois, ela estava morta.

O laudo da autópsia realizada na Indonésia aponta que ela morreu em decorrência de hemorragia interna resultante do impacto de uma das quedas que sofreu — a princípio, ela foi vista a 300 metros da beira do penhasco e por fim, estava a 600 metros.