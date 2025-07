Vietnã fecha acordo para pagar tarifas de 20% aos EUA

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (2) que fechou um acordo comercial com o Vietnã que estabelece uma tarifa de pelo menos 20% sobre as exportações vietnamitas para os Estados Unidos.

No início de abril, Trump anunciou suas tarifas "recíprocas" contra o resto do mundo: uma sobretaxa mínima de 10%, que chega a 50% para os países que exportam mais aos Estados Unidos do que importam em produtos americanos.

Diante do choque e do pânico nos mercados financeiros, o presidente republicano suspendeu suas tarifas mais altas por 90 dias, mas elas provavelmente voltarão a vigorar em 9 de julho.

Em outra mensagem, ele explicou que foi "uma grande honra" e que conversou com "To Lam, o respeitado secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã".