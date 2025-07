Venezuelano exige US$ 1,3 mi do governo Trump por deportá-lo a El Salvador

Um imigrante venezuelano deu o primeiro passo na quinta-feira(24) para processar o governo do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, em US$ 1,3 milhão (R$ 7,18 milhões) por "danos" causados por sua detenção na megaprisão de El Salvador para membros de gangues.

Neiyerver Adrián León Rengel, um barbeiro de 27 anos, foi um dos 252 imigrantes venezuelanos deportados e enviados em março para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), depois que Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros do século XVIII contra membros da gangue Tren de Aragua.

Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prenderam León Rengel em 13 de março, seu aniversário, na garagem de seu apartamento em Irving, Texas, segundo a denúncia.

León Rengel apresentou a documentação comprovando seu status de residência temporária e seu agendamento no serviço de imigração marcado para 2028, acrescentou, mas os agentes consideraram suas tatuagens prova de filiação ao Tren de Aragua.

"Eles nos trataram como animais, não é justo o que nos fizeram e que venham lavar as mãos como se nada tivesse acontecido".

A ação detalha golpes no peito e no estômago com os punhos e cassetetes.