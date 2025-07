Venezuela diz que libertação de venezuelanos em El Salvador foi negociada apenas com EUA

O governo da Venezuela disse neste domingo (20) que as conversas que levaram à liberação de 252 venezuelanos detidos em um megapresídio de El Salvador foram apenas conduzidas com representantes dos Estados Unidos e que o acordo foi selado pouco antes da troca ser efetivada.

"As negociações ocorreram somente com os Estados Unidos da América, com o governo dos Estados Unidos da América", assegurou neste domingo o negociador e presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ao canal Telesur.