Uribe recorre ao apoio da direita antes de histórico veredicto na Colômbia

"No próximo ano precisamos de uma vitória enorme", declarou Uribe em um discurso de mais de uma hora que fez após assistir a uma missa na Igreja San José, no centro de Medellín, sua cidade natal e bastião político, em referência às eleições para substituir Petro.

Com suas anotações em uma agenda, o ex-presidente instalou-se em uma cafeteria, rodeado por escoltas, para fazer o longo discurso, no qual fez críticas ao governo de Petro.

Na região, de tradição conservadora e onde é muito popular, o político foi apoiado por seguidores com cartazes e camisetas brancas com a frase "Uribe inocente".

"A força das convicções deve resistir à dificuldade das tragédias, dos momentos de desafio. Quanto maior a ameaça, maior nossa imaginação para estar em contato com os colombianos", disse Uribe em seu discurso, no qual evitou referir-se ao julgamento que enfrenta.

Ele agradeceu as "orações pela saúde" do senador Miguel Uribe, um dos pré-candidatos do Centro Democrático que sofreu um atentado a tiros e permanece em estado grave em um hospital de Bogotá. O político não tem parentesco com o ex-governante.