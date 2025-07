Universidade Columbia sanciona 80 alunos por protestos contra guerra em Gaza

Segundo o grupo que promoveu os protestos, o Columbia University Apartheid Divest (Cuad), que defende que a universidade rompa seus vínculos com Israel, cerca de 80 alunos serão suspensos por um a três anos ou expulsos por participarem da invasão da biblioteca Butler do campus em maio.

Esta universidade americana de elite anunciou que sua junta judicial determinou na segunda-feira as sanções pelas ações na biblioteca e em outro evento na primavera de 2024.

A instituição de ensino não revela o número de estudantes afetados nem as punições específicas, mas elas podem variar desde a expulsão ou suspensão de um a três anos até a revogação de títulos, de acordo com um comunicado.

Cerca de 80 estudantes foram detidos após invadirem a biblioteca, apesar das medidas adotadas por Columbia para evitar protestos no campus após os distúrbios do ano passado que se espalharam por várias universidades do país.