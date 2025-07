Ultraleve cai em rodovia movimentada da Itália e deixa dois mortos; vídeo mostra momento do acidente

Um ultraleve caiu sobre uma rodovia movimentada na província de Brescia, no norte da Itália , na manhã desta terça-feira (22), provocando a morte de duas pessoas. Segundo o g1 , o acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas no trecho da estrada em Azzano Mella.

As imagens mostram a aeronave despencando quase na vertical antes de explodir ao atingir o solo. O impacto bloqueou completamente a via, que ficou tomada por chamas e uma densa fumaça negra.

As vítimas fatais foram identificadas como um homem de 75 anos, natural de Milão, e sua companheira, de 60 anos. Eles haviam decolado da cidade de Piacenza, também no norte do país.

Dois veículos que trafegavam pela rodovia no momento do acidente não conseguiram frear a tempo e atravessaram as chamas. Apesar da gravidade da situação, os motoristas escaparam com vida.