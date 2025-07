UE segue buscando um acordo com os EUA, após ameaça tarifária de Trump

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou, neste sábado (12), as novas tarifas de 30% anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, mas declarou que o bloco europeu ainda deseja trabalhar em um acordo comercial com Washington.

"Impor tarifas alfandegárias de 30% sobre as exportações da União Europeia (UE) alteraria as cadeias de suprimento transatlânticas essenciais, em detrimento das empresas, dos consumidores e dos pacientes dos dois lados do Atlântico", declarou von der Leyen em um comunicado.

"Seguimos dispostos a continuar o trabalho para um acordo antes de 1º de agosto. Ao mesmo tempo, tomaremos todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais se for necessário", acrescentou.

"A UE tem priorizado sistematicamente uma solução negociada com os Estados Unidos, o que reflete nosso compromisso com o diálogo, a estabilidade e uma associação transatlântica construtiva", assegurou.

Trump disse, neste sábado, que os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, a UE e o México, enfrentariam tarifas alfandegárias de 30% a partir do próximo mês, que justificou citando o papel do país vizinho no tráfico de drogas para os Estados Unidos e um desequilíbrio comercial com o bloco europeu.