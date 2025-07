União Europeia prorroga suspensão de tarifas de represália contra EUA para incentivar acordo

— Os Estados Unidos nos enviaram uma carta com medidas que entrarão em vigor a menos que uma solução negociada seja alcançada. Portanto, também estenderemos a suspensão de nossas contramedidas até o início de agosto. Ao mesmo tempo, continuaremos preparando medidas de resposta para estarmos totalmente preparados — afirmou Von der Leyen.

A União Europeia já havia preparado contramedidas sobre produtos americanos no valor de cerca de 21 bilhões de euros (R$ 136,8 bilhões), em resposta à tarifa de 25% imposta anteriormente pelo presidente Donald Trump às importações de aço e alumínio. Contudo, em abril, suspendeu sua aplicação por 90 dias para dar espaço às negociações.

Com o prazo de encerramento previsto para esta segunda-feira (14), a União Europeia decidiu prorrogar essa suspensão até o início de agosto, na esperança de alcançar um acordo que evite a imposição dessas tarifas pesadas. A chefe da Comissão Europeia insistiu neste domingo que o bloco "sempre deixou claro que prefere uma solução negociada" .

UE mira no setor de serviços

No último sábado (12), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 30% , a partir de 1º de agosto, sobre produtos da União Europeia e do México. A escalada provocou fortes reações na Europa, em que setores essenciais da economia podem ser afetados, como automóveis, medicamentos, aviões e até o vinho.

Ecoando os argumentos de Von der Leyen, a chefe da diplomacia da Europa, Kaja Kallas, afirmou que a UE possui "as ferramentas" para se defender contra as tarifas recém-anunciadas e, especificamente, contra os serviços exportados pelos Estados Unidos.

— A UE sempre buscou uma solução negociada. Mas, se necessário, também dispõe de ferramentas para defender seus interesses. No setor de serviços, a Europa está em uma posição de força — disse em entrevista ao jornal francês Tribune Dimanche.

Trump justifica suas medidas citando o superávit comercial da UE com os Estados Unidos, que atingiu 50 bilhões de euros em 2024 (R$ 321,3 bilhões, na cotação da época), segundo dados do Conselho Europeu. Mas, ao considerar apenas os serviços, a tendência se inverte: o bloco de 27 países tem um déficit comercial de 150 bilhões de euros (R$ 964 bilhões).

A tecnologia desempenha um papel particularmente importante, por meio da remuneração de serviços de TI e do uso de software americano.

O ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, apontou que se as negociações com os Estados Unidos não resultarem em um acordo "justo", medidas "decisivas" serão necessárias para combater as novas tarifas.