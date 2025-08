UE propõe suspender financiamento de startups israelenses

Um relatório da Comissão, apresentado aos 27 Estados-membros no final de junho, concluiu que Israel não cumpria um artigo do Acordo de Associação entre a UE e Israel relativo ao respeito aos direitos humanos.

A proposta apresentada nesta segunda-feira é uma das opções mais tímidas. Consiste em suspender parcialmente a participação de Israel no programa de pesquisa Horizon Europe.

A Alemanha, por exemplo, insiste no direito de Israel de se defender de acordo com o direito internacional, enquanto outros, como a Espanha, denunciam um "genocídio" em Gaza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou no domingo que a desnutrição no território palestino está alcançando "níveis alarmantes", com um "pico de mortes em julho".