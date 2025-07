UE prepara represálias contra tarifas dos EUA, mas ainda confia em acordo

Um porta-voz da Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, afirmou nesta quinta-feira que um acordo entre Bruxelas e Washington "está próximo" para evitar uma escalada de tarifas com consequências imprevisíveis.

"No que diz respeito a um acordo ou a um resultado, acreditamos que tal resultado esteja próximo", disse o porta-voz comercial da Comissão Europeia, Olof Gill, nesta quinta-feira.

No entanto, esta declaração foi feita logo após 26 dos 27 países da UE apoiarem um pacote de medidas de retaliação contra os Estados Unidos caso as negociações fracassem.

Com a oposição da Hungria, os demais países do bloco apoiaram um pacote de represálias maciço no valor de cerca de 93 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 109 bilhões de dólares (R$ 605 bilhões).