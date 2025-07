UE prepara represálias aos EUA, embora ainda busque acordo

A União Europeia insiste em se empenhar em contatos de última hora com os Estados Unidos para evitar uma guerra comercial, mas prepara enormes represálias que poderão atingir os aviões, os automóveis e o whisky americano, caso o diálogo não prospere.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado (12) que seu país imporá tarifas de 30% sobre os produtos da UE a partir de 1º de agosto.

No entanto, a carta enviada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou uma porta entreaberta para as negociações até o prazo final.

O comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, ainda tem agendado nesta terça-feira (15) um contato com o secretário americano do Comércio, Howard Lutnick, em um esforço de última hora.