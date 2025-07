UE e EUA continuarão com as negociações comerciais neste fim de semana

Se as partes não chegarem a um acordo até quarta-feira, tarifas comerciais elevadas entrarão em vigor, um cenário que os europeus buscam evitar.

O comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, conversou em Washington nesta semana com seus homólogos americanos, reuniões consideradas produtivas, embora nenhuma das partes tenha indicado o quão perto estavam de um acordo.

Durante a reunião, um alto funcionário da UE afirmou que ainda não havia acordo, mas que as negociações continuariam "provavelmente durante o fim de semana", disse um diplomata da UE à AFP.

"Um primeiro acordo básico até o prazo [quarta-feira] não está fora de questão. As coisas ainda estão em constante fluxo", disse a fonte diplomática.

Outro diplomata europeu disse que ainda não está claro como o presidente dos EUA, Donald Trump, categorizará a UE quando se dirigir aos seus parceiros comerciais no início da semana que vem.

Trump poderia manter a suspensão de tarifas para parceiros com os quais haja um acordo em princípio, restabelecer as tarifas se não houver acordo ou reimpor tarifas caso as negociações estejam indo mal, disse o diplomata, citando a análise da Comissão.