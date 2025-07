UE condena últimos bombardeios da Rússia na Ucrânia e ameaça com mais sanções

A Rússia atacou a Ucrânia esta semana com os maiores ataques de drones e mísseis desde que Moscou invadiu a ex-república soviética há mais de três anos.

Bruxelas está estudando impor uma 18ª rodada de sanções contra Moscou. "Também estamos negociando para limitar o preço do petróleo, o que privaria a Rússia dos meios para financiar esta guerra", afirmou Kallas à AFP em uma entrevista.

Kaja Kallas fez essas declarações à margem de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) na capital da Malásia, Kuala Lumpur, e afirmou que, com sua presença lá, busca "fazer mais pressão conjunta" à Rússia.

Quando questionada sobre os relatos que indicam que Moscou planejava envolver pessoal militar do Laos para reforçar sua ofensiva na Ucrânia, Kallas explicou que havia discutido sobre esse assunto com o chanceler do Laos nesta sexta-feira durante uma reunião.