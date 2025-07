Ucrânia pede apoio 'constante' após anúncio dos EUA de suspensão do envio de algumas armas

A Ucrânia pediu nesta quarta-feira (2) apoio "constante" para pôr fim à guerra com a Rússia, depois que os Estados Unidos anunciaram que suspenderiam o envio de algumas armas a Kiev, em plena intensificação dos bombardeios de Moscou.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira a suspensão do envio de certos armamentos a Kiev, alegando preocupação com a redução de sua própria reserva de munições.

Washington é o principal apoiador militar (e financeiro) da Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Suas armas, munições e equipamentos - além de suas informações de inteligência - permitiram às forças ucranianas conter o exército russo, que, no entanto, continua ocupando quase 20% do território ucraniano.

O anúncio ocorreu em um momento crítico, já que a Rússia realiza uma das maiores ofensivas no território ucraniano em mais de três anos de conflito.

Embora Kiev tenha negado nesta quarta-feira que havia recebido uma "notificação oficial" por parte dos Estados Unidos sobre essa medida, insistiu que seu aliado essencial deveria manter um apoio "constante" para acabar com o conflito.

"A forma de acabar com a guerra passa por uma pressão constante e conjunta sobre o agressor, bem como por um apoio inabalável à Ucrânia", afirmou o Ministério da Defesa ucraniano em um comunicado.

"A parte ucraniana destacou que qualquer atraso no apoio às capacidades de defesa da Ucrânia apenas encorajará o agressor a continuar com a guerra e o terror, ao invés de buscar a paz", indicou a chancelaria ucraniana.

Kiev também entrou em contato com Washington para tentar "esclarecer a situação" e concretizar o que exatamente significa a posição da Casa Branca, segundo o assessor presidencial Dmitro Litvin.

De acordo com Politico e outros meios de comunicação americanos, a medida diz respeito aos sistemas de defesa aérea Patriot, à artilharia de precisão e aos mísseis Hellfire.

O líder ucraniano voltou a levantar essa questão ao seu contraparte americano, Donald Trump, durante seu último encontro à margem da cúpula da Otan no final de junho.

A notícia foi recebida com decepção em Kiev e certa apreensão sobre as capacidades do Exército ucraniano em continuar resistindo à investida russa.