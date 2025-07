Ucrânia mata agentes russos suspeitos de assassinar coronel da Inteligência

Escombros após um ataque aéreo guiado pela Rússia em vila do leste da Ucrânia neste domingo (13)

A agência de segurança da Ucrânia (SBU) disse que rastreou e matou agentes russos suspeitos de assassinar um coronel em Kiev. As informações são do g1 .

Em comunicado divulgado neste domingo (13), a SBU informou que os supostos agentes russos foram mortos em Kiev depois de oferecerem resistência à prisão. Um vídeo divulgado pela agência mostrou dois corpos caídos no chão, de acordo com a agência de notícias Associated Press.