Ucrânia bombardeia fábrica de armas russa a mais de 1.000 km de sua fronteira

A Ucrânia afirmou, nesta terça-feira (1º), que bombardeou uma fábrica de "sistemas de defesa antiaérea" e "drones" na cidade russa de Izhevsk, a mais de 1.000 quilômetros de sua fronteira, um ataque que deixou pelo menos três mortos, segundo as autoridades locais.

Desta vez, o alvo foi a cidade de Izhevsk, onde "drones do SBU" - os serviços de segurança da Ucrânia - "atingiram a fábrica de Kupol (...), que produz os sistemas de defesa antiaérea Tor e Osa e drones para o Exército russo", disse à AFP uma fonte do setor de segurança ucraniano, que pediu anonimato.

"Estive com os feridos no hospital: atualmente, 35 pessoas estão hospitalizadas, dez delas em estado grave (...). Para nosso grande pesar, há três mortos", anunciou Brechalov em sua conta no Telegram.