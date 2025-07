Kiev Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Ucrânia afirma que Rússia lançou o maior ataque de drones da guerra

Segundo o exército ucraniano, as forças russas atacaram um país com o número recorde de 728 drones. A grande maioria foi abatida e, até o momento, não há relatos de danos causados no país

09/07/2025 - 04h44min Atualizada em 09/07/2025 - 04h44min Compartilhar Compartilhar