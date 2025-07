Turquia informa que 12 soldados morreram intoxicados por metano no Iraque

A Turquia informou nesta segunda-feira que 12 soldados morreram vítimas de uma intoxicação por metano durante uma operação em uma caverna no norte do Iraque.

O anúncio ocorre no momento em que a Turquia negocia o fim do conflito com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que anunciou sua dissolução em maio, após mais de quatro décadas de luta, um conflito que deixou mais de 40.000 mortos.