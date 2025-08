Trump sanciona tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil, mas abre exceções

Aço e alumínio não constam na lista, porque já haviam sido taxados em 50% com origem de todos os países.

Casa Branca cita "perseguição" a Jair Bolsonaro

A Casa Branca publicou uma nota em que diz que "o presidente Donald J. Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos".

O governo de Trump voltou a citar a suposta "perseguição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de estado. A nota menciona que ele é alvo também de "intimidação, assédio e censura".

Veja lista completa de produtos que ficaram de fora da taxação

"Brasileiros e americanos não merecem ser vítimas da política", diz Lula

Em entrevista publicada nesta quarta-feira (30), antes da publicação do decreto de Trump, Lula afirmou que a medida é injustificável e que cidadãos brasileiros e norte-americanos não merecem ser vitimadas por esta causa política.

— Quero dizer ao Trump que brasileiros e americanos não merecem ser vítimas da política, se o motivo pelo qual o presidente Trump está impondo essa tarifa ao Brasil for o caso contra o ex-presidente Bolsonaro. O povo brasileiro pagará mais caro por alguns produtos, e o povo americano pagará mais caro por outros. E, na minha opinião, essa causa não justifica isso — disse o presidente ao New York Times.

Na sequência, Lula reforçou que o Brasil não busca confronto com parceiros internacionais e que está disposto a manter uma relação comercial baseada no diálogo.

Ainda durante a entrevista, o petista demonstrou preocupação com os impactos econômicos da medida para os dois países, mas frisou que o Brasil não aceitará imposições externas.

Anúncio das taxas

Em 9 de julho, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Além disso, o governo americano abriu uma investigação formal contra o Brasil por práticas comerciais consideradas desleais, com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA.

A decisão foi comunicada por meio de uma carta publicada na rede Truth Social, na qual Trump criticou o governo brasileiro pelo tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro . O presidente também alertou que qualquer retaliação por parte do Brasil resultará em novas tarifas, proporcionais à taxa de 50%.

O Brasil tenta evitar o agravamento da crise. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, revelou ter conversado com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e propôs dobrar a relação bilateral nos próximos cinco anos. Uma missão de senadores brasileiros também está nos EUA para tentar destravar as negociações.