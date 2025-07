Trump repete crítica a Putin, pede mais gastos da Otan e cobra renúncia de Powell

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está "feliz com Putin, mas estamos lidando com ele", mantendo a mensagem da véspera. Segundo ele, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "percebeu que sua operação militar na Ucrânia não era legal e quer resolver", mas destacou que o líder russo "está causando várias mortes civis e militares, inclusive de seu próprio exército". Sobre as sanções à Rússia, Trump disse que "ainda estou analisando o projeto de lei".

O presidente também cobrou dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) maior comprometimento: "Quero que países da Otan aumentem gastos em defesa, mas também contribuam militarmente." Sobre a presença dos EUA no exterior, destacou que "forças dos EUA na Coreia do Sul e na Alemanha impulsionam suas economias".