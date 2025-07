Trump quer que a Coca-Cola mude a receita nos Estados Unidos

"Conversei com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca-Cola nos Estados Unidos e eles concordaram em fazê-lo", escreveu Trump no Truth Social. "Será uma decisão muito boa da parte deles. Vocês vão ver. É simplesmente melhor!"

"Agradecemos o entusiasmo do presidente Trump por nossa marca icônica Coca-Cola. Em breve, serão compartilhados mais detalhes sobre as novidades e ofertas inovadoras de nossa linha de produtos Coca-Cola", declarou a companhia em um breve comunicado.

O HFCS se popularizou na década de 1970 e seu uso se expandiu graças aos subsídios governamentais aos produtores de milho e às altas tarifas sobre a importação de açúcar de cana. Qualquer mudança no consumo de milho provavelmente gerará reações negativas no chamado corn belt ("cinturão do milho", em tradução livre), uma região do Meio-Oeste que se tornou reduto de apoio a Trump.