Trump publica carta em apoio a Bolsonaro: "Julgamento deve terminar imediatamente"

Bolsonaro está inelegível até 2030, segundo decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . Pesquisa divulgada pela Quaest nesta quinta-feira, no entanto, indica que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de votos para o cargo em 12 cenários de primeiro turno para as eleições de 2026.

Leia a íntegra da Carta de Trump

Compartilho do seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — provenientes do governo atual. Expressei fortemente minha desaprovação tanto publicamente quanto através da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e termine com esse regime ridículo de censura. Estarei observando atentamente.