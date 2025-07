Trump prevê informar parceiros sobre tarifas dos EUA a partir de amanhã

O presidente Donald Trump disse que prevê enviar, a partir desta sexta-feira (4), cartas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos para informar sobre a imposição de tarifas punitivas, enquanto as negociações sobre o tema entram na reta final.

No início de abril, Trump abalou o comércio global ao anunciar suas chamadas tarifas "recíprocas" ao resto do mundo: um encargo mínimo universal de 10%, que vai até 50% para os países que exportam mais aos Estados Unidos do que importam em produtos americanos.