Trump pretende impedir táticas da China para burlar tarifas

Começar pelo Vietnã não é por acaso. O país é "o maior beneficiário" do "desvio da cadeia de suprimentos chinesa desde as primeiras tarifas de Trump em 2018", durante seu primeiro mandato, lembra Harithas à AFP. O governo dos EUA quer evitar que essa situação se repita.

Em um informe recente, Brooks apontou que as exportações chinesas tanto para a Tailândia como para o Vietnã começaram a crescer "anormalmente" no início de 2025, quando Trump lançou sua ameaça de impor taxas generalizadas.

Segundo este analista, enquanto Washington mantiver taxas tarifárias diferentes dependendo do país, as empresas tentarão se redirecionar para locais com as tarifas mais baixas.