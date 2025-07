Trump pede que autoridades do Brasil 'deixem Bolsonaro em paz'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as autoridades do Brasil, nesta segunda-feira (7), por lançarem uma "CAÇA ÀS BRUXAS" contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de tentativa de golpe de Estado, e pediu que "DEIXEM BOLSONARO EM PAZ".

O ex-presidente enfrenta um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente liderar uma "organização criminosa" que tramou um golpe para permanecer no poder após perder as eleições de outubro de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Obrigado, presidente @realDonaldTrump. Sempre em defesa da democracia e da liberdade de expressão!", reagiu um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em sua conta no X.

A declaração de Trump em apoio a Bolsonaro ocorre um dia depois de ele ameaçar com a aplicação de novas tarifas de 10% aos países que se alinharem às "políticas antiamericanas" do Brics, enquanto o grupo de 11 países do chamado Sul Global celebra sua cúpula anual no Rio de Janeiro sob a presidência brasileira.