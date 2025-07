Trump anuncia tarifas adicionais de 25% ao Japão e à Coreia do Sul

Trump destacou que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (7) tarifas adicionais de 25% para o Japão e a Coreia do Sul, nas primeiras cartas que envia aos seus parceiros comerciais para instá-los a alcançar um acordo antes que o prazo expire.

Em duas mensagens praticamente idênticas, Trump destacou que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto , pois as relações comerciais estão "infelizmente longe de serem recíprocas".

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, havia dito no domingo (6) que não "cederia facilmente" nas negociações comerciais com Washington.

As tarifas não entrarão em vigor antes de agosto, esclareceu o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no fim de semana, em uma aparente tentativa de abrir mais espaço para negociação.